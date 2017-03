Trem carregado com soja descarrila em Rio Preto

Os dois últimos vagões de um trem carregado com soja descarrilou na manhã desta segunda-feira (27) em São José do Rio Preto. O acidente foi registrado por volta das 9 horas e ninguém ficou ferido. O descarrilamento ocorreu na Rua General Glicério, no Centro da cidade.

Duas residências desativadas que ficam próximas do local foram atingidas e vão precisar ser interditadas pela Defesa Civil.

De acordo com informações do site G1 Rio Preto/Araçatuba, o trem seguia para o porto de Santos (SP). Uma analise preliminar de especialistas aponta que possa ter ocorrido uma falha em um dos vagões, e que por isso ocorreu o tombamento.

Uma equipe da empresa responsável pela linha férrea já providencia a retirada dos vagões. Homens das policias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, fazem a segurança do local.

Catanduva

Em 2014, um trem descarrilou e atingiu o muro do refeitório de uma escola em Catanduva. Ninguém ficou ferido. Desde aquele ano, várias discussões foram realizadas para a retirada da passagem férrea do centro da cidade, mas até agora, nenhuma medida foi adota.

Da Redação

Foto – Ilustrativa/Divulgação/Arquivo NM