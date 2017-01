Trânsito: fiscalização da Área Azul será retomada a partir do dia 20

A Prefeitura de Catanduva retoma a partir do dia 20 de janeiro a fiscalização do cartão da Área Azul na região central da cidade. A verificação será de responsabilidade dos Agentes Fiscalizadores de Trânsito (AFTs), que voltam a atuar no município.

Em comunicado, a Prefeitura ainda ressalta que os talões também serão comercializados pela Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE).

“Os AFTs observarão a presença do cartão nos veículos estacionados e a rotatividade do mesmo, visto que a substituição do talão deve ser feita a cada duas horas. A comercialização dos talões também passará a ser feita pela Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE)”, consta na nota.

Orientação

A partir desta quarta-feira (11), a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) realiza a campanha “Parada Educativa”, que ocorrerá nas principais ruas da cidade. A orientação será feita por agentes fiscalizadores de trânsito (AFTs) a partir das 8 horas.

A primeira “parada” será na rua Brasil, próximo a Praça da República. “Os motoristas serão orientados sobre a importância de dirigir preventivamente, preservando as suas vidas e a de outras pessoas. Também orientaremos sobre as infrações de trânsito mais freqüentes e as possíveis penalidades”, disse o diretor de trânsito, João Paulo Machado.

Em Catanduva, dentre as infrações cometidas com maior freqüência estão: falar ao celular na direção do veículo, falta de cinto de segurança, motociclista com viseira do capacete levantada, estacionar em local proibido e falta de cartão de área azul na área central da cidade, onde o estacionamento rotativo é obrigatório.

Depois da Praça da República, os agentes fiscalizadores de trânsito farão intervenções nas ruas Rio de Janeiro, em frente à Estação Cultura, e Cuiabá, entre as ruas Pará e Brasil, pontos escolhidos em razão do grande fluxo de veículos – incluindo motoristas de cidades vizinhas.

Da Redação

Foto – Notícia da Manhã