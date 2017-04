Tradicional Cavalgada será realizada neste sábado

Parte do calendário de eventos do Catanduva Rodeo Festival, a Cavalgada – evento que anuncia a chegada do rodeio de Catanduva – acontece neste sábado, dia 08 de abril. A concentração para quem vai desfilar começa às 9h, no Recinto de Exposições, de onde saem as comitivas rumo às principais avenidas da cidade.

De acordo com o presidente do Clube de Rodeio “Os Bravos”, Lino Lima, o desfile deve reunir mais de 500 cavaleiros, com comitivas de Catanduva e toda região. “Iremos nos encontrar a partir das 9h no Recinto de Exposições, então as pessoas que quiserem participar com seus cavalos, bois e charretes podem chegar. Por volta das 10h devemos sair em desfile pelas ruas da cidade, seguindo pela Rua Olímpia, Av. São Domingos, Rua Paraíba, Av. São Domingos, Av. José Nelson Machado até a rotatória da Rua Ourinhos, retornando pela Av. José Nelson Machado até o Recinto de Exposições”, explica.

Todo percurso terá o auxílio da Polícia Militar e Guarda Civil, e limpeza das ruas pela empresa Monte Azul. “Tudo é muito bem estruturado para garantir organização e segurança. Nosso objetivo é entreter as pessoas e prestigiar aqueles que gostam realmente do rodeio, em sua essência. É uma oportunidade para os cavaleiros participarem com suas famílias, levando as crianças também para desfilarem”, completa ainda. E deixa o convite: “Convidamos a todos para que prestigiem o desfile. É um momento importante para nós, que passamos o ano todo organizando e nos dedicando para que o Catanduva Rodeo Festival seja um sucesso. E a Cavalgada faz parte da agenda de eventos do rodeio”.

Na chegada ao recinto, tem início o Campeonato de Churrasco. Este ano, serão dois módulos de comitivas: as que competirão – sendo permitidas até 30 pessoas por comitiva – e aquelas que apenas irão fazer seu churrasco e confraternizar – com número de pessoas liberado. “Haverá um corpo de jurados que decidirá quem faz o melhor churrasco. É um momento de descontração e integração do pessoal, que confraterniza como forma de preparação para a grande festa, que é o rodeio”, ressalta.

Para o público em geral que quiser prestigiar, a entrada no recinto é R$10,00 e haverá venda de bebidas e churrasco. Além disso, o Clube de Rodeio “Os Bravos” fará doze costelas de chão que serão distribuídas gratuitamente ao público. “Caso você não participe de nenhuma comitiva, mas queira estar presente neste evento, venha participar e se envolver no clima do rodeio. A partir das 12 horas, no Recinto de Exposições”, finaliza.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa