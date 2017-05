Trabalho em Nutrologia rende reconhecimento internacional a médico catanduvense

O médico catanduvense Professor Dr. Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva recebeu, nesta semana, o título de sócio honorário da Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), em reconhecimento ao seu trabalho pela Nutrologia no Brasil e América Latina.

Dr. Durval esteve em Buenos Aires, na qual participou da Conferência Magna da primeira reunião científica anual da Sociedad Argentina de Nutrición, ministrando a palestra “Experiencia Clínica em el uso de Liraglutida (um novo agente farmacológico antiobesidade e diabetes tipo II)”.

O nutrólogo destacou as principais funções da Liraglutida, medicamento autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2016, no tratamento para controle crônico de peso, em associação a uma dieta baixa em calorias e aumento de exercício físico, e ao mesmo tempo ao controle do diabetes tipo II.

Na Conferência Magna da Sociedade Argentina, o convidado é sempre um palestrante de renome e com conhecimento científico. Dr. Durval foi o primeiro médico brasileiro a fazer parte desta conferência. “Tive a grata surpresa após palestra, de receber o título de sócio honorário. Um reconhecimento de todo o trabalho que venho fazendo na área de Nutrologia no Brasil e agora na América Latina”, disse.

O certificado de reconhecimento foi entregue pelo atual presidente da Sociedad Argentina de Nutrición, Dr. Lisandro Garcia, com a presença da atual presidente do Congresso de Nutrição Internacional (IUNS), Dra. Mabel Carrera.

SAIBA:

A Sociedade Argentina de Nutrição é a primeira Sociedade de Nutrição de toda a América Latina, começou em 1938, fundada pelo Dr. Pedro Escudero, renomado profissional que tem reconhecimento internacional na atualidade como o precursor da nutrição médica no mundo.

