“Tirar o Padre Osvaldo da paróquia Imaculada é o mesmo que destruir uma comunidade”, afirma voluntária

Comunidade se mobiliza para que Padre Osvaldo continue na paróquia Imaculada Conceição. São esperados 2 mil manifestantes na ação desta segunda- feira.

Na última quinta- feira, 14, o Bispo Dom Otacílio Luziano da Silva, publicou no site da Diocese de Catanduva o comunicado, informando que o Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, irá deixar a paróquia Imaculada Conceição, conhecida em Catanduva e região pelas iniciativas sociais lideradas pelo atual pároco. Conforme publicado no site, essa decisão foi tomada após uma reunião realizada em dezembro.

Diante do determinado, o Padre aceitou, afirmou para o jornal Notícia da Manhã, em entrevista na tarde de ontem, que acatou a determinação, mas a tristeza é evidente. “Como pessoa e líder de uma comunidade, me sinto muito triste, mas como Padre, estou à disposição da igreja, se eles acharam por bem tomar essa iniciativa, devo acatar”, disse.

A comunidade está em polvorosa, principalmente nas redes sociais, com o anúncio e pretendem se manifestar. De acordo com a voluntária da paróquia, Juliana Roberta de Luca Gazola, 30, nesta segunda- feira, 18, será feita uma ação contra a decisão da diocese, em frente a praça da matriz. “Essa primeira passeata será realizada com a comunidade, mas todos que apoiam o Padre Osvaldo pode Participar. Neste dia, os manifestantes em sua maioria, serão de pessoas que frequentam a missa e conhecem as obras do padre. Estamos esperando 2 mil pessoas, pois recebemos contatos de fiéis de outras cidades da região”, afirmou.

Sobre a decisão do Bispo, Juliana foi categórica. “Acho que a caridade praticada pelo Padre incomoda muita gente da diocese, e a maneira como as pessoas o seguem. Um exemplo é a missa da benção, que 32 países assistem e 4 mil pessoas aparecem por semana para orar a Deus. A diocese quer derrubar o padre, e isso vai desmoronar um castelo construído em 17 anos de trabalho. O Padre Osvaldo ajuda muita gente, se ele sair, todos os fiéis saem junto. A diocese está destruindo uma comunidade, uma família e não apenas removendo um pároco”, exaltou.

Em conversa com o jornal, o Pe. afirmou que os fiéis têm que se manter com fé e aceitar os desígnios de Deus. “Eu tenho dito a comunidade para caminharmos como igreja e que todos não desistam de seguir à Deus. Continuem rezando e vamos esperar o que Deus preparou para nós”.

Com sua saída, algumas ações não devem continuar, como a já citada missa da benção e também os trabalhos de comunicação da paróquia. “Hoje trabalham 14 pessoas na área de comunicação, e esses profissionais recebem a partir das ofertas que acontecem na missa da benção, e como ela não devera continuar, essa área vai parar”, explicou o pároco.

A diocese ainda não divulgou quem poderá assumir a paróquia e daqui há 10 dias, Pe. Osvaldo deve sair. Outro protesto contra essa decisão, será realizado no próximo sábado, 23, às 8h em frente a praça da matriz.

Foto: Tv Imaculada