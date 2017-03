Temporal derruba muro e alaga UPA em Catanduva

Uma forte chuva na noite deste domingo (5) trouxe novamente o caos para Catanduva. Com pouco mais de 1h30 de duração, o temporal causou estragos em vários bairros e derrubou um muro ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Avenida Teodoro Rosa Filho. Com a queda, a unidade médica foi tomada pela água e pelo barro. Não há relatos de feridos.

Um leitor do Notícia da Manhã encaminhou fotos dos estragos na UPA.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da UPA, os atendimentos de emergência foram remanejados para o Pronto Socorro do Hospital Padre Albino.

Durante a madrugada, os atendimentos passaram a ocorrer pela entrada de Urgência e Emergência.

Além da queda do muro da UPA, o nível do Rio São Domingos subiu rapidamente, trouxe pânico aos comerciantes da área central da cidade e há o risco de alagamento do Mercadão Municipal.

