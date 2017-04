Temporal deixa rastro de destruição em Catanduva

A forte chuva registrada na tarde desta quinta-feira (12) derrubou árvores e criou inúmeros pontos de alagamentos em Catanduva. O temporal teria durado aproximadamente 30 minutos.

A força dos ventos derrubou uma árvore no cruzamento na Avenida Maranguape, no Parque Flamingo. No Parque Glória, parte da cobertura do Conjunto Esportivo foi arrancada.

Na Rua Maranhão, a enxurrada invadiu a calçada e por pouco não atingiu também as lojas do Centro da cidade. Na Rua São Paulo, a força das águas formou ‘cascatas’ que invadiram a parte posterior do prédio da Estação Cultura Deca Ruette.

A Avenida São Domingos teve o tráfego prejudicado e com riscos de inundação. A Avenida José Nelson Machado está interditada nas proximidades do viaduto de acesso ao bairro São Francisco, no sentido bairro-centro, devido a um afundamento no asfalto. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros monitoram a situação. Parte do município também ficou sem energia elétrica.

De acordo com relatos, surgiram pontos de alagamentos nas proximidades do Fórum e na região da Avenida Olímpia. Na Rodovia Washington Luis (SP-310), dois veículos acabaram caindo no canteiro central da via. Não há informações sobre feridos.

