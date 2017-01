Tempestade mata idoso em Borborema; chuvas fizeram 9 vítimas no Estado

A chuva castigou municípios do interior paulista neste final de semana. Na cidade de Borborema, na região central paulista, a tempestade e rajadas de vento viraram um barco no Rio Tietê. Quatro pessoas que estavam na embarcação caíram na água, um deles, um idoso, morreu na hora.

Dois ocupantes do barco foram socorridos por populares e um terceiro chegou a ficar perdido na mata durante 13 horas, até ser encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros. Na cidade de Atibaia, o corpo de um morador de rua que havia sido levado pela enxurrada, próximo a um córrego, no último sábado (21), só foi encontrado ontem (29). O corpo foi retirado no final da tarde do Rio Atibaia.

Em Novo Horizonte, a chuva deixou rastro de destruição nesse final de semana. A Defesa Civil contabiliza, no estado, nove mortes em decorrência das chuvas desde dezembro do ano passado. Na Grande São Paulo, uma mulher morreu afogada após seu carro ser arrastado pela enchente e cair no córrego em Guarulhos e uma pessoa morreu afogada presa embaixo de um carro no bairro de Perdizes, zona oeste da capital paulista.

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (Ipmet) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Bauru, este mês de janeiro choveu 461,3 milímetros (mm) no centro-oeste paulista, bem acima da média histórica que é 288 mm. O recorde para o mês de janeiro foi de 496 mm, registrado em 2011.

Fernanda Cruz – Repórter da Agência Brasil

Foto – Ilustrativa