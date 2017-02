Tecnologia vai mudar dinâmica no mercado de trabalho

O avanço da tecnologia vai mudar a dinâmica do mercado de trabalho e até 45% das atividades feitas por profissionais podem ser automatizadas nos próximos dois ou três anos, fazendo com que a tecnologia substitua as tarefas cognitivas e as manuais para que as pessoas possam assumir tarefas não rotineiras e funções mais satisfatórias.

As informações são do estudo “A Revolução das Competências” do ManpowerGourp, que foi apresentado no Fórum Econômico de Davos.

Os números apresentados pela pesquisa acendem um sinal de alerta entre os representantes da classe trabalhadora, que preevem aumento do desemprego devido à substituição do homem pela máquina.

“Já percebemos essa mudança no mercado de trabalho, uma vez que consertar uma máquina é mais rápido. Em duas ou três horas, o problema está resolvido e as atividades da empresa são retomadas. Porém, quando um trabalhador tem um problema de saúde ou sofre um acidente de trabalho, por exemplo, ele pode ficar meses longe do trabalho. Para o empregador, esse afastamento não é vantajoso, porque precisa deslocar outro funcionário para tal função, com acúmulo de trabalho, ou as atividades ficam interrompidas”, comenta o secretário geral do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal), Marcelo dos Santos Araújo.

Apesar do provável aumento das máquinas no ambiente de trabalho, a pesquisa aponta que 64% das empresas afirmaram que o número de empregados não deve mudar, 19% pretendem aumentar a força de trabalho, 12% pretendem diminuir e 5% não sabem.

“Na prática, a situação é diferente. Por exemplo, nesse momento de crise, as empresas estão enxugando seu quadro de funcionários. Com aumento da tecnologia, é para acreditar que não haverá aumento nas demissões? Vão se aproveitar dessa situação, com o objetivo de reduzir custos”, salienta.

De acordo com Araújo, as empresas – inclusive familiares, que empregavam centenas de pessoas – estão se renovando, principalmente, pelas facilidades de compra de equipamentos através dos bancos públicos e privados, com as exigências e fiscalização dos órgãos.

“Há 10 anos, havia setor de empresa onde trabalhavam 14 pessoas, hoje, são seis pessoas e a tendência é que diminua ainda mais e rapidamente. Além dos custos menores, as máquinas produzem mais rápido em pouco tempo”, afirma.

Nem tão ruim assim

A pesquisa também mostra as áreas que terão aumento de demanda nos próximos anos. Tecnologia da informação é o setor com a maior previsão de crescimento, de 26%. Em seguida estão: recursos humanos (20%) e linha de frente/foco no cliente (15%). Na outra ponta, entre as áreas com menor perspectiva de crescimento estão: finanças e contabilidade (1%), produto e gerenciamento (4%) e administração e escritório (5%).

Segundo o levantamento, 65% dos empregos que a geração Z (pessoas nascidas na década de 90 até 2010) terá ainda nem existem.

“Os profissionais precisam estar prontos para os novos empregos e as novas competências que surgirão em função dos impactos da tecnologia nas empresas e negócios”, ressalta Márcia Almström, diretora de RH do ManpowerGroup. A pesquisa foi feita com mais de 18 mil empregadores em 43 países.

Fonte e foto: Livia Gandolfi – Assessoria de Comunicação/Sinal