Taxa do Lixo foi lançada dentro do prazo legal, esclarece Prefeitura

A Prefeitura de Catanduva emitiu um novo comunicado a respeito da cobrança da Taxa Complementar do Lixo. Desta vez, o Executivo explica que o prazo para o lançamento da taxa é decadencial, ou seja, passa a ser contado a partir do primeiro dia do ano seguinte ao do lançamento.

“Tendo em vista desencontradas informações veiculadas nos vários órgãos informativos com relação ao prazo para a cobrança da taxa de lixo, a Prefeitura de Catanduva esclarece que, tratando-se de retificação do lançamento da taxa de lixo dos anos de 2011, 2012 e 2013, o prazo é decadencial, devendo, portanto, ser contado a partir do primeiro dia do ano seguinte ao do lançamento (art. 173, I, do Código Tributário Nacional). Assim, a taxa de 2011 tem o prazo de decadência iniciado em 01/01/2012, encerrando-se em 31/12/2016, quando o lançamento retificado já tinha sido feito. E assim por diante. Portanto, a taxa foi lançada dentro do prazo legal”, diz o comunicado.

A Prefeitura prorrogou para o dia 20 de janeiro o vencimento para pagamento da cota única ou da primeira parcela da Taxa da Coleta de Lixo Complementar. Agora, o contribuinte tem ainda oito dias para quitar o imposto, que venceria na última terça-feira (10). O assunto tem causado muita revolta e indignação nos moradores, que desde o final de dezembro tem recebido o boleto da cobrança.

Aproximadamente 40 mil imóveis vão precisar pagar o tributo. A Prefeitura de Catanduva diz que a cobrança é constitucional e que, devido a um erro no sistema de informática, ela não foi gerada entre os anos de 2011 e 2013.

“A Prefeitura de Catanduva esclarece, a fim de sanar dúvidas da população com relação à Taxa de Lixo Complementar, que a cobrança é legal e atende a Lei Complementar 558/2010. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal Federal (STF) reforça a constitucionalidade da cobrança, com decisão recente assinada pelo ministro Gilmar Mendes favorável à manutenção da mesma”, explica o Executivo.

