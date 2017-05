Sub-20 do Novorizontino vence a Matonense pelo Paulista

O time Sub-20 do Grêmio Novorizontino enfrentou a Matonense na tarde deste sábado (27) em mais uma partida do Campeonato Paulista e venceu os donos da casa por 1 a 0. A partida foi disputada no Estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão.

O jogo foi difícil, mas o Novorizontino, com gol de Nando, conseguiu a vitória por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 1. Segundo o treinador do Sub-20, William Sander, a vitória foi muito importante. “Foi um jogo complicado, mas conseguimos os três pontos, que nos colocam no primeiro lugar. O foco agora é seguir trabalhando e continuar evoluindo”, afirmou.

Na próxima semana, o Sub-20 estará de folga. A próxima partida acontece no dia 10 de junho, contra o Catanduvense, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Foto: Thomaz Jannuzzi/Grêmio Novorizontino