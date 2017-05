Sub-15 e sub-17 do Novorizontino vencem o Grêmio Catanduvense

As categorias de base do Grêmio Novorizontino voltaram a campo e conquistaram duas importantes vitórias contra o Catanduvense. O time sub-15 venceu sua partida por 4 a 0 e o sub-17 ganhou por 3 a 1.

O time sub-15 entrou em campo para buscar os três pontos e conseguiu. Com gols de Rhurick, Daniel, Renan e Artur, a equipe venceu por 4 a 0. Para o técnico Rafael Stucchi, ganhar fora é muito importante. “Para um time que busca a classificação, conquistar pontos fora de Novo Horizonte, é fundamental. Fizemos algumas alterações na equipe e mesmo assim não saímos do nosso padrão de jogo”, afirmou o treinador.

A equipe sub-17, que voltou a vencer no Paulista, conquistou os três pontos com uma vitória por 3 a 1, com gols de Agnaldo, Vitinho e Lucca. O técnico Mario Henrique saiu feliz com a atuação dos seus comandados. “Foi um jogo que tomamos conta da partida do início ao fim e acertamos a maioria das nossas ações. Agora é seguir trabalhando para embalar de vez dentro da competição”, falou.

Na próxima rodada, as equipes sub-15 e sub-17 folgam e só retornam a campo no dia 3 de junho, quando enfrentam a Ferroviaria, no Estádio Josué Quirino de Moraes, o Quirinão, em Novo Horizonte.

Foto: Thomaz Jannuzzi/Grêmio Novorizontino