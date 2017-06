Sub-15 e sub-17 do Novorizontino perdem pelo Paulista

As categorias de base do Grêmio Novorizontino entraram em campo na manhã deste sábado (03) e enfrentaram a Ferroviária, no Estádio Josué Quirino de Moraes, o Quirinão, em Novo Horizonte. A equipe sub-15 perdeu por 2 a 1 o sub-17 também saiu derrotado por um placar de 3 a 2.

O time sub-15 saiu perdendo e chegou a empatar o jogo com gol de Daniel, mas tomou o segundo no final da partida e perdeu por 2 a 1. Para o técnico Rafael Stucchi, o primeiro tempo da equipe não foi bom. “Infelizmente não conseguimos um bom resultado. Na segunda etapa criamos bastante, mas não conseguimos concluir em gol”, afirmou.

A equipe sub-17 saiu perdendo de 3 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Novorizontino diminuiu com Jackson e Vinicius Mingotti, mas não conseguiu o empate. O técnico Mario Henrique, analisou o resultado. “Tivemos um primeiro tempo com um nível de concentração baixo e acabamos tomando os gols. No segundo tempo a equipe melhorou e criou situações para empatar o jogo, mas não conseguiu. Agora é seguir o trabalho e tirar algo de positivo da derrota, que foi o empenho e a dedicação da equipe na segunda etapa”, falou.

Na próxima rodada, o sub-15 e o sub-17 do Novorizontino vão enfrentar o Taquaritinga, fora de casa.

Da Redação

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino