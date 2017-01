Sociedades Espíritas fazem campanha para o HCC

A USE – União das Sociedades Espíritas, que congrega 51 instituições espíritas, sendo 25 em Catanduva e 26 nas cidades da microrregião, encaminhou a cada uma delas um comunicado onde diz que “conforme é do conhecimento geral, a Fundação Padre Albino está profundamente empenhada em concluir a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva”.

E que “esta iniciativa tem contado com o apoio significativo dos mais diferentes grupos sociais de nossa cidade e de toda a região, não só pelos benefícios que trará para todos os acometidos ou que vierem a sofrer desta doença, como também pela credibilidade que a Fundação desfruta em nosso meio”.

O comunicado ressalta que “a partir de agora, nós, espíritas, também teremos a oportunidade de contribuir com este significativo investimento social” e solicita o empenho do dirigente espírita no sentido de divulgar e incentivar o público da casa espírita para que participe da campanha. “Nós podemos fazer a diferença!”, considera, informando que a colaboração pode ser feita através de acesso ao site www.abracehcc.com.br e na escolha da opção de preferência para contribuir.

A iniciativa da campanha surgiu depois que dirigentes espíritas visitaram a obra do Serviço de Radioterapia no ano passado. As instituições espíritas estão distribuindo os folderes para o público nas palestras; algumas, inclusive, estão também projetando o filme institucional com os depoimentos dos pacientes. “Isso tem sensibilizado ainda mais o público”, disse o presidente da USE, Ariovaldo Pereira Lima.

Ariovaldo informou que a USE também está fazendo a campanha nos grupos de estudos das instituições. “Temos solicitado ao pessoal para que divulgue aos amigos no trabalho e também aos familiares”, completou, acrescentando que a campanha se estenderá durante este semestre.

Por fim, no comunicado, a USE faz um apelo para que os colaboradores possam contribuir com o valor mensal, preferencialmente, por meio do débito na conta de energia elétrica, garantindo, assim, uma receita mensal em favor do Hospital de Câncer de Catanduva”. E afirma: “Esta conquista será de todos e para todos. Participe!”

Da Redação

Foto: Assessoria/FPA