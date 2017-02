Sobe para 10 o número de macacos mortos em Catanduva

Dez macacos foram encontrados mortos em Catanduva nos últimos meses. O caso mais recente foi registrado na tarde de sexta-feira, dia 10. O corpo do animal foi localizado nas imediações do bairro Pedro Nechar e recolhido ao Centro de Controle de Zoonoses. Exames irão apontar se o animal estava ou não com febre amarela.

Diante do registro, a Secretaria Municipal de Saúde tomou as medidas preventivas direcionadas à população que vive nessa região da cidade.

A EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegiypti) fez atividade de bloqueio, que consiste na eliminação de possíveis criadouros em imóveis das proximidades, além de nebulização no bairro. Agentes ainda estão envolvidos na busca ativa de pessoas que ainda precisam tomar a vacina contra a doença.

Do total de animais encontrados mortos, a Secretaria de Saúde aguarda resultados de exames feitos em três macacos. Até agora, foram dois registros positivos da doença e os demais deram negativos para febre amarela.

Ainda sobre a febre amarela, balanço do setor aponta para dois casos suspeitos da doença em humanos no município. Até a semana passada, eram três registros em investigação, mas um deles acabou descartado.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM