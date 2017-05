Sinval será vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Farmácia Popular

O médico e deputado federal, Dr. Sinval Malheiros, será o vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Farmácia Popular, que foi instalada nesta quarta-feira, às 18 horas, no plenário 10 da Câmara dos Deputados.

A frente terá como presidente o deputado Adail Carneiro (PP-CE); Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE) será o coordenador-executivo; Maia Filho (PP-PI), tesoureiro; e Sergio Vidigal (PDT-ES), secretário.

Segundo os farmacêuticos brasileiros, o programa Farmácia Popular do Brasil vem passando por inúmeras dificuldades, sendo inclusive ameaçado de exclusão das políticas públicas do Governo federal.

Para Malheiros, que é médico há mais de 40 anos, a principal finalidade da Frente Parlamentar é apresentar instrumentos de mudanças referentes aos problemas que atingem a população quando ela mais precisa dos estabelecimentos, como o acesso aos medicamentos mais baratos e qualidade nos serviços prestados.

Segundo o Dr. Sinval, os objetivos da Frente Parlamentar são “ promover ações com vistas a aprimorar a legislação federal, de modo a fomentar e organizar o Programa Farmácia Popular do Brasil; e apoiar a simplificação da carga tributária, a desburocratização, a regulamentação e aperfeiçoamento dos meios de compras e pagamentos afim de que se evite fraudes no programa”.

“Também temos por objetivo discutir, acompanhar, apoiar ou propor a tramitação de propostas que ajudem a democratizar o acesso regular e permanente de todos os brasileiros a medicamentos mais baratos e com assistência farmacêutica garantida”, acrescentou.

“Realizar ou apoiar as realizações de seminários, debates e outros eventos que tratem de temas importantes para a frente parlamentar; e articular e integrar as atividades da frente parlamentar com as ações do governo ou da sociedade civil organizada voltada para o tema da assistência farmacêutica estão nas nossas metas”, completou o médico e deputado Dr. Sinval Malheiros.

