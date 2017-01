Sinval Malheiros elabora projeto por sugestão de escritora que sofreu 3 abortos espontâneos

Um projeto de Lei de autoria do médico e deputado federal Dr. Sinval Malheiros (PTN-SP) foi protocolado no Congresso Nacional em atenção a um drama pessoal vivenciado pela escritora paulistana Erivane de Alencar Moreno, 43 anos, autora do livro “E enfim… Sou mãe!” (Editora Vitrine Literária).

Depois de sofrer três abortos espontâneos, Erivane decidiu fazer uma última tentativa de vencer a Insuficiência Istmo-Cervical (ICC), problema uterino que não deixa a gravidez ser levada normalmente até o final: ela passou a quarta gestação toda deitada, tomava banhos de apenas quatro minutos, fazia as refeições inclinada e sua mãe lavava seus cabelos na cama.

O livro “E enfim… Sou mãe!” é a história de um sonho que tinha tudo para não se realizar, mas que resultou em uma linda menina, a Amanda, graças à perseverança e a capacidade de superação demonstradas pela escritora e seus familiares. Virtudes que também levaram a escritora a procurar o gabinete do único médico em atividade da bancada paulista, o Dr. Sinval Malheiros.

“A partir da emocionante história de Erivane, elaboramos o projeto de Lei 6659/2016, com o objetivo é tornar obrigatória a realização de, no mínimo, dois exames de ultrassonografia transvaginal durante o primeiro quadrimestre da gestação para averiguar as condições do colo do útero”, explica Malheiros, que realizou centenas de partos em seus mais de 40 anos dedicados à Medicina.

Prevenção –

“As mulheres que apresentam IIC, passam por situações dramáticas e traumatizantes, pois têm dificuldade de manter a gestação até o final”, avalia. “Isso ocorre porque o útero não suporta o peso do feto, especialmente a partir do quarto mês, justamente quando a vida em formação ganha peso e consistência. Nesse período, o colo do útero se dilata, geralmente sem dor. Dessa forma, existem ocorrências de aborto espontâneo ou de parto prematuro, quando sempre inviabilizando a vida”, explica Malheiros, que também é professor da Faculdade de Medicina de Catanduva.

“Porém, esses transtornos podem ser evitados. Com o ultrassom transvaginal é possível verificar se o útero possui algum problema na sua formação e problemas com o colo do útero. A partir da identificação do problema, pode-se realizar a cerclagem uterina, que é a sutura do colo do útero, e indicar repouso da gestante a fim de evitar o aborto espontâneo ou o parto prematuro”, acrescenta.

“A partir dessa constatação e da alta incidência do problema entre as gestantes brasileiras, propomos o presente Projeto de Lei. Temos a convicção de que haverá um extremo ganho social, evitando-se o sofrimento de milhares de gestantes e seus familiares, além de ganho econômico para todo o Sistema Único de Saúde, tendo em vista o caráter preventivo do exame”, finaliza.

Foto – Assessoria de Imprensa/Sinval Malheiros