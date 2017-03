Sindicato oferece curso de Porteiro e Marketing de Vendas

O Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal) dá sequência ao cronograma de cursos de qualificação profissional de 2017.

Em março, serão dois treinamentos, com inscrições abertas para toda a população. Nos dias 20 e 21, segunda e terça-feira, será realizado o Curso de Capacitação Profissional em Controle de Acesso Patrimonial, Práticas e Atendimento ao Público para capacitação no exercício da atividade de Portaria.

De acordo com o instrutor do curso, o técnico em segurança no trabalho Ageziandro Martins, entre os tópicos a serem analisados durante o treinamento, estão: responsabilidade da função, noções de apresentação e higiene pessoal, segurança, ações preventivas, sistemas de comunicação e de segurança, entre outros.

“Com o mercado de trabalho tão concorrido, cursos de qualificação ajudam o profissional a sair na frente na busca por uma vaga”, comenta Martins.

Ainda neste mês, o Sinal realiza um treinamento em Marketing e Vendas. O curso acontece nos dias 23 e 24 de março, com o publicitário Cristiano Geraldi.

Ele explica que, durante o treinamento, os alunos irão aprender sobre comunicação, marketing e vendas e afirma que, atualmente, o principal problema sentido pelos vendedores é, justamente, a comunicação.

As aulas serão realizadas na sede social do Sinal. Os interessados podem fazer suas inscrições até o dia 16 de março, na secretaria do Sindicato, na rua Alagoas, 123, Centro de Catanduva, das 8 às 17 horas.

Para associados ao Sindicato, a inscrição é de graça. Não sócios pagam uma taxa de R$ 20,00.

Serviço

Curso de Porteiro

– dias 20 e 21 de março

– das 19h30 às 22h30

– 20 vagas

Curso de Marketing de Venda

– dia 23 de março

– das 19h30 às 22h30

– 20 vagas

Da Redação, com informações da Assessoria de Imprensa do Sinal

Foto – Divulgação/Arquivo NM