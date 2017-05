Sindicato inicia assembleia em usinas da região

A diretoria do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal) iniciou as assembleias nas usinas de açúcar de sua base de atuação.

O primeiro encontro foi com os funcionários da Usina Virgolino de Oliveira. Três tópicos foram discutidos: prêmio pela Participação nos Lucros e Resultados (PLR), pacote de reformas do governo e negociações 2017.

Segundo o secretário geral do Sindicato, Marcelo dos Santos Araújo, os trabalhadores já estão cientes que a busca por aumento, neste ano, será bastante difícil.

“O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, ontem, os números da inflação. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) teve um acumulado de 3,99% em 12 meses. Obviamente, esse é um número ‘maquiado’ para ajudar o governo. Só quem vai ao supermercado, por exemplo, sabe quanto os produtos básicos da alimentação estão subindo”, explica.

De acordo com ele, no início das negociações, é comum que os patrões não apresentem propostas. Com o País em crise e tamanho desemprego, é bem provável que utilizem esses argumentos para não dar aumento real.

“Vão alegar que não podem dar um aumento maior que a inflação porque, caso contrário, pode gerar demissão. Eu fico pensando o que o trabalhador consegue repor de perdas com aumento de 3,99%”, destaca.

PLR

Foram divulgados os valores das metas alcançadas pelos trabalhadores e a base de cálculo para pagamento da PLR.

A indústria obteve 79,31% das metas; o setor administrativo, 66,89%; agrícola, 61,57%; safristas, 50%. Esses valores devem ser aplicados sobre a base de cálculo que é de dois salários normativos de cada trabalhador.

“Até o ano passado, cargos de liderança, como coordenadores e gerentes, por exemplo, tinham uma base de cálculo maior. Depois de negociação com a empresa, o Sindicato conseguiu fazer com que esse valor seja igual para todos os funcionários”, destaca Araújo.

O pagamento será feito, integralmente, até 28 de julho.

Usina São Domingos

Dando continuidade às assembleias nas usinas de sua base de atuação, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal) esteve na Usina São Domingos, onde conversou com os trabalhadores sobre as negociações deste ano e, também, sobre o pacote de reformas do governo.

Nesta sexta-feira, 12 de maio, o discurso não foi muito diferente do realizado no dia anterior, na Usina Virgolino de Oliveira. O secretário geral do Sinal, Marcelo dos Santos Araújo, falou sobre a inflação (IPNC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor) divulgada pelo IBGE.

“Mais uma vez, ressaltamos que esse número é mentiroso (o INPC foi de 3,99% em abril, no acumulado de 12 meses), maquiado para ajudar o governo. Em contrapartida, prejudica o trabalhador”, destaca.

Na opinião dele, esse número dificultará a negociação com o patronal e os trabalhadores já estão cientes dessa situação.

“Muitos já nos procuraram para tentarmos melhorar, então, o ticket alimentação, PLR, porque são sabedores dos problemas na hora de negociar”, informa. As assembleias continuam nos próximos dias.

Da Redação, com informações do Sinal

Foto – Assessoria/Sinal