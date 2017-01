Sindicato faz reunião com ex-funcionários do Banco do Brasil

O Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região realiza uma reunião com bancários que se desligaram recentemente do Banco do Brasil. O objetivo é esclarecer direitos trabalhistas e possíveis ações judiciais. O encontro será hoje quarta-feira (4), às 19h30, na sede do Sindicato (rua Pernambuco, nº 156).

As orientações serão feitas pelo Jurídico do Sindicato. “Queremos esclarecer as dúvidas dos bancários que se desligaram, seja pelo programa de aposentadoria incentivada ou por outros meios. Independente do cargo ou da situação, eles podem ter algo a pleitear na área trabalhista”, afirma o presidente Roberto Carlos Vicentim.

Segundo ele, a discussão será feita num momento em que o BB passa por intensa reestruturação, pautada no fechamento de agências e na saída de pessoas. Quase 10 mil desligamentos devem ser concretizados. “O desmonte do BB envolve assédio, ameaças e perseguição aos trabalhadores, que devem ter seus direitos preservados.”

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Sindicato dos Bancários