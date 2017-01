Sindicato esclarece dúvidas jurídicas sobre reestruturação do Banco do Brasil

O Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região realizou, na noite da última quarta-feira, uma reunião com bancários que se desligaram recentemente do Banco do Brasil. O encontro, que aconteceu na sede do Sindicato, teve como objetivo esclarecer direitos trabalhistas, previdenciários e, sobretudo, plano de saúde.

As orientações foram feitas pelos advogados André Fabiano Watanabe e Vitor Monaquezi Fernandes, do Jurídico do Sindicato.

“Tivemos a oportunidade de esclarecer as dúvidas dos bancários que se desligaram – seja pelo programa de aposentadoria incentivada ou por outros meios – e que podem ter algo a pleitear na área trabalhista e previdenciária, além da preocupação quanto à própria defesa do banco enquanto empresa pública”, explicou o presidente do Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região, Roberto Carlos Vicentim.

Entenda

O Programa Extraordinário de Incentivo a Aposentadoria (PEAI) foi anunciado pelo banco em 20 de novembro de 2016 e atinge 18 mil funcionários. Na mesma data foi também divulgada uma grande reestruturação envolvendo corte de agências e redução do quadro de funcionários: 379 unidades serão transformadas em postos de atendimento e 402 serão fechadas.

Para Vicentim, esse tipo de reestruturação afeta a vida de milhares de trabalhadores e altera o papel do banco público, que é auxiliar o desenvolvimento do país. “Se hoje os clientes já enfrentam longas filas em agências do Banco do Brasil, como ficará o atendimento se a instituição levar adiante sua reestruturação? Além de sobrecarregar o funcionário, o público também terá o atendimento precarizado”, ressalta.

Fonte e Foto: Seeb Catanduva