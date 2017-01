Sincomércio: encontro do Conselho da Mulher Empresária será em 7 de março

O Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, o Sincomércio, definiu para 7 de março a realização do 22º Encontro do Conselho da Mulher Empresária, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O encontro está previsto para ter início às 19h30, na sede do Sincomércio, e terá como palestrante a psicanalista, escritora e comentarista da Rede Globo Lígia Guerra, especialista em relacionamentos.

Lourdinha Dalto, presidente do Conselho da Mulher empresária, revela que este ano o encontro terá um novo formato. “Vamos fazer um evento voltado para a mulher empresária. Não haverá venda de convite ou troca por donativos. Teremos 80 vagas e vamos preenchê-las com mulheres empreendedoras de nossa cidade”.

Outro diferencial na edição deste ano é o local da realização. “Neste ano faremos o encontro na nova sede do Sincomércio ao invés do SESC. A mudança se deu, tendo em vista o número limitado de vagas e o espaço que oferecemos no Sindicato”, analisa Ivo Pinfildi, presidente da entidade.

A sede do Sincomércio está localizada na Avenida Benedito Zancaner, 720, no Jardim do Lago.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM