Sincomerciários irá sortear R$2 mil em vale-compras aos associados

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Catanduva (Sincomerciários) vai sortear 05 vale-compras para serem utilizados em supermercados, no valor de R$ 400,00 cada, para os associados, no dia 27 de junho às 17 horas, em sua nova sede à Rua Recife, 1007.

Para concorrer, o associado deve preencher um cupom que se encontra no informativo do Sincomerciários, edição de junho, e depositá-lo na urna que se encontra na sede, até o dia do sorteio.

O presidente do Sindicato, Carlos Longo, enfatiza que este é o primeiro sorteio que acontece na nova sede, inaugurada em maio.

O presidente Carlos destaca que o sorteio é uma forma que a diretoria do Sincomerciários encontrou para beneficiar a categoria na área social, onde já são oferecidos inúmeros benefícios como kit bebê, material escolar gratuito, dentre outros.

Os cinco associados premiados serão informados pelo Sindicato para retirar os vale-compras. Longo informa que os sorteios são trimestrais e têm o intuito de aliviar as despesas que toda família tem com supermercados.

O presidente do Sincomerciários informa que o sorteio é aberto ao público.

Centenas de associados já estão concorrendo após terem depositado o cupom na urna e espera-se que mais de mil comerciários participem do sorteio.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria Sincomerciários