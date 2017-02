Sílvio Salles segue vetado e Grêmio é derrotado por WO

A diretoria do Grêmio Catanduvense anunciou que a equipe não vai poder atuar contra o Taboão da Serra, nesta quarta-feira (15), e por isso, decretou que o time sofrerá um W.O. O Estádio Sílvio Salles segue vetado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para receber partidas do Campeonato Paulista da Série A-3.

Os laudos do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária foram entregues. No entanto, a Polícia Militar não considerou o local seguro para receber os jogos. Confira na íntegra comunicado emitido pela diretoria do clube:

“Com o estádio interditado e sabendo da importância da realização da partida diante o Taboão da Serra, desde o inicio da semana a diretoria do Grêmio Catanduvense está atrás da liberação do estádio Silvio Salles.

A Polícia Militar de Catanduva marcou a vistoria apenas para março, mas mesmo assim o presidente do Bruxo junto a sua diretoria tentaram antecipar para o estádio ser liberado e poder receber os jogos da Série A3, mas até o momento não houve a liberação do estádio.

Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros fizeram a vistoria nesta segunda-feira (13) e fizeram a liberação, apenas a Polícia Militar junto ao seu Tenente Comandante não realizaram a vistoria no Silvio Salles.

Todos os documentos já foram entregues, resta apenas a vistoria da Polícia Militar para o Grêmio Catanduvense ter seu estádio liberado.

Com a situação, o presidente do clube pensa em retirar a equipe da competição.”

Da Redação

Foto – Assessoria/Grêmio Catanduvense