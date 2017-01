Setor da Alimentação registra queda nas demissões em 2016  

Usinas foram as empresas que mais demitiram durante todo o ano passado

O Brasil encerrou 2016 com uma das piores taxas de desemprego já registradas: mais de 12 milhões de desocupados, como diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o coordenador de pesquisas do IBGE, Cimar Azevedo, na comparação com 2015, o quadro é bem diferente e desfavorável. Isso porque a população ocupada encolheu em dois milhões na comparação entre 2015 e 2016. Além disso, em um ano, a população desocupada cresceu na casa dos três milhões.

Em Catanduva, a situação não foi diferente. A quantidade de demissões foi maior que admissões durante quase todo o período de 2016, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

A boa notícia é que no setor da Alimentação de Catanduva, houve queda na quantidade de fechamento de postos de trabalho, na comparação entre 2015 e 2016. No ano passado, foram 722 homologações realizadas pelo Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal); no mesmo período do ano anterior, 887.

As usinas de açúcar foram as principais responsáveis pelas demissões, como mostra a tabela abaixo.

Segmento Demissões – 2016 Demissões – 2015 Água Mineral 06 10 Bebidas 01 03 Café Solúvel 19 31 Doces e Conservas 22 18 Frigoríficos 04 13 Laticínios 59 35 Massas Alimentícias 74 111 Panificação e Conf. 75 74 Suco Concentrado 94 123 Usinas de Açúcar 368 469

*Em 2015, o segmento de Massas Alimentícias apresentou um número alto de demissões devido ao fechamento da unidade da J.Marino.

De acordo com a tabela acima, nota-se um crescimento nas demissões nos setores de Doces e Conservas e Laticínios. O motivo? A crise econômica.

“Os donos de laticínios alegaram problemas devido à crise do País e também à seca, porque não encontravam matéria-prima suficiente para manter a empresa funcionando 24 horas. Assim, foi necessário reduzir turnos e diminuir a quantidade de mão-de-obra. Já o setor de Doces sofreu com a alta no preço do açúcar, o que dificultou a concorrência com as grandes empresas e consequente redução no quadro de funcionários”, explica o presidente do Sinal, Sérgio Urize.

Com relação à queda nas demissões de 2015 para 2016, Urize acredita que a mesma ocorreu devido ao quadro enxuto de funcionários nas usinas.

“Algumas usinas de açúcar, em 2015, reduziram os seus quadros de funcionários, principalmente a Virgolino de Oliveira, que enfrentou uma crise violenta, ficando até seis meses sem pagar salários. Houve, também, número grande demissões. A antiga Noble Brasil, atual Cofco, encerrou a produção do Açúcar Cometa e, com isso, também reduziu o seu quadro de funcionários”, destaca.

Ele acredita, ainda, que muitos patrões se aproveitaram do momento que o país esta atravessando para demitir funcionários. Os que ficaram fazem trabalho de até três pessoas. Como a situação econômica é crítica, fazem dupla função de trabalho para garantir o sustento de sua família.

A expectativa é que 2017 seja melhor. “Que os empresários façam investimentos em seus maquinários, evitando acidentes de trabalho, e que possa haver concorrência igual entre as empresas”, finaliza.

Janeiro de 2016 teve maior número de demissões

No acompanhamento mensal, nota-se que janeiro de 2016 registrou a maior quantidade de fechamento de postos de trabalho. Foram 152, ou seja, média de cinco demissões por dia.

Veja na tabela.

Demissões mensais – 2016 Janeiro 152 Fevereiro 75 Março 39 Abril 37 Maio 69 Junho 54 Julho 33 Agosto 41 Setembro 51 Outubro 93 Novembro 53 Dezembro 25

Fonte: Assessoria de Imprensa/Sindicato da Alimentação de Catanduva

Foto – Divulgação/Arquivo NM