Sessão do dia 14 definirá instauração da CEI da Calamidade Pública

A sessão da Câmara Municipal de Catanduva do próximo dia 14 vai definir a instauração da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Calamidade Pública.

Está será a única matéria em pauta nos trabalhos do Legislativo da próxima terça-feira. O pedido para instauração da CEI partiu do presidente da casa, Ari Enfermeiro.

No início do ano, o atual prefeito de Catanduva baixou um decreto com a relação de todos os credores da Prefeitura, estimando uma dívida de R$ 60 milhões.

Com a CEI, os vereadores querem investigar o teor do decreto e se o mesmo não foi utilizado como ‘manobra politica’. Advogados consultados pelo NM garantem que o decreto não tem validade jurídica.

No documento, além de fornecedores, também há nomes de servidores cujos vencimentos não teriam sido pagos durante a administração passada.

A sessão terá início às 17 horas.

