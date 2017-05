Sesc realiza Festa da Cultura Popular a partir do dia 9

Mais uma vez, o Sesc Catanduva traz em junho sua tradicional festa da Cultura popular, no período de 09 a 11 de junho, que resgata as manifestações populares juninas, típicas do interior paulista.

A cada ano, o Sesc Catanduva renova a temática da festa e, neste ano, o mote do evento é “Entra na Roda”, cuja programação se pauta no simbolismo da roda e em seu conceito de ação contínua, que remete aos ciclos do Sol, da Lua, dos planetas e das estações do ano, fatores relevantes que interferem em nossa cultura, a exemplo dos ciclos de plantio e festas de colheita. A roda é um símbolo democrático e igualitário, pois nela somos todos iguais, todos unidos, sem restrição de gênero, idade ou origem.

Partindo, então, dessa temática, serão realizadas rodas de samba, de capoeira, de viola, de histórias, brincadeiras de roda, apresentações de danças folclóricas de escolas, instituições e grupos de atividades do Sesc, bem como shows musicais, relacionados ao cancioneiro popular de raiz.

A culinária é outro atrativo forte desta festa: como acontece todos os anos, a unidade abre espaço às instituições filantrópicas e assistencialistas de Catanduva e região, que trazem quitutes e guloseimas típicas das festividades juninas. Assim, os participantes poderão saborear delícias da gastronomia popular, e ainda ajudar o trabalho destas instituições.

Os ingressos começam a ser vendidos nas bilheterias do Sesc a partir do dia 30 de maio, terça, depois das 17h30, e vão custar R$ 3,00 para estudantes, servidores de escolas públicas, idosos acima de 60 anos, aposentados e portadores de deficiências; R$ 6,00 para o público em geral; e para os comerciários com credencial plena válida, é gratuito.

Da Redação

Foto – Divulgação/Sesc Catanduva/Paola Brunelli