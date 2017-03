Sesc promove o Festival de Aprender em Catanduva

Nos dias 10, 11 e 12 de março – sexta a domingo – o Sesc São Paulo promove, em todas as unidades do Sesc no Estado de São Paulo, o FestA – Festival de Aprender, ação integrada para imersão em cursos, oficinas, ateliês para famílias e vivências nos diversos suportes das artes visuais e nas mais variadas tecnologias. Em Catanduva, as atividades ocorrem no sábado e domingo.

Em todo estado, a intensa programação prevê mais de 400 atividades, entre aulas, palestras e experimentações em desenho, HQ, pintura, escultura, fotografia, costura, bordado, estamparia, cerâmica, impressão 3D, robótica, marcenaria, artes digitais, entre muitas outras áreas, sob a orientação de mais de 300 artistas e profissionais de destaque em suas áreas de atuação. São cerca de 1000 horas de programação simultânea para os mais variados perfis de público e idades, que propõe desde oficinas de iniciação a cursos de caráter imersivo. Todas as atividades são gratuitas e a programação completa pode ser conferida em sescsp.org.br/festa .

O conjunto de atividades oferecidas resulta em uma amostra da pulsante e crescente programação regular de cursos e oficinas do Sesc São Paulo, tendo por intuito oferecer ao público leigo a oportunidade de reencontro com o potencial criador de que é portador. O projeto vai ao encontro da crescente demanda, na última década, observada pelo Sesc São Paulo, por cursos livres e de curta duração que proporcionem ampliação do conhecimento e descoberta de novas aptidões artísticas.

Para Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo, “FestA é uma programação direcionada para os mais variados perfis de público, que participarão em oficinas de iniciação e em cursos de caráter mais aprofundado numa determinada linguagem artística. As unidades do Sesc oferecem ações nesse sentido, mas o projeto reforça, estimula e valoriza, além do ensino de qualidade das artes, a experimentação e tem o intuito de ampliar o conhecimento e capacitar o público para a própria expressão intelectual e sensível”.

Em Catanduva, serão sete atividades concentradas nos dias 11 e 12 de março – sábado e domingo – entre cursos, demonstrações, uma oficina, um ateliê e uma vivência. Entre os destaques, estão o curso Joalheria Contemporânea com Madeira, que foca no design conceitual e na técnica para criar acessórios e joias em madeira; o curso Xilogravura, no qual os participantes aprendem a arte milenar de fazer gravuras sobre uma superfície de madeira; e o ateliê Construindo um Carrinho de Rolimã, que vai ensinar o público a construir o famoso brinquedo.

Atividades do Sesc Catanduva

Joalheria Contemporânea com Madeira

O design conceitual e a técnica para criar acessórios e joias em madeira são os focos desta atividade. O LAB74, coletivo que estimula o raciocínio individual do aluno em relação a processos construtivos, vai abordar a história da joalheria clássica e a técnica de fabricação com madeira, além do desenho para a produção de anéis, colares, brincos, pulseiras e demais adereços.

Com o Coletivo Lab74, uma escola de artes e fazeres que tem como objetivo estimular o raciocínio individual do aluno em relação a processos construtivos.

Quando: Turma I: 11 e 12/3, sábado e domingo, 10h às 14h. Turma II: 11 e 12/3, sábado e domingo, 14h às 18h.

Local: Espaço de Tecnologias e Artes.

Classificação Indicativa: 12 anos.

Xilogravura

O Xilomóvel é um ateliê itinerante, equipado com todo o material necessário para a prática da xilogravura. No interior do xilomóvel, os participantes experimentam a construção de imagens e elementos gráficos, por meio da técnica milenar de fazer gravuras em relevo sobre a madeira.

Com Xilomóvel, um ateliê itinerante que leva a técnica da xilogravura aos mais diversos lugares. Formado pelos artistas Luciana Bertarelli, Marcio Elias e Simone Peixoto, o projeto já percorreu mais de 40 cidades e foi desenvolvido como manifestação artística e ferramenta educacional.

Quando: Turma I: 11/3. Sábado, 10h às 13h. Turma II: 11/3. Sábado, 15h às 18h. Turma III: 12/3. Domingo, 10h às 13h. Turma IV: 12/3. Domingo, 15h às 18h.

Local: Espaço de Tecnologias e Artes.

Classificação Indicativa: 12 anos.

Lab Maker Especial

Um Lab Maker é um espaço voltado para a experimentação e fabricação digital. Esta oficina será um encontro especial para desenvolver técnicas e conhecer teorias e práticas que envolvam as diversas vertentes da tecnologia, de modo a aplicá-las em projetos de maneira criativa.

Com David Yauri e Ivan Antoniazzi, educadores do Espaço de Tecnologias e Artes (ETA).

Quando: 11 e 12/3, sábado e domingo. Horário: 14h às 18h.

Local: Espaço de Tecnologias e Artes.

Classificação Indicativa: 12 anos.

Games Arcades

Arcades são aparelhos de jogos eletrônicos compostos por um gabinete de madeira, monitor de vídeo, fonte de alimentação e controles. Também conhecidos como fliperama, fizeram sucesso na década de 80. Nessa vivência, dois Arcades construídos no Espaço de Tecnologias e Artes (ETA) estarão à disposição do público com jogos das décadas de 80 e 90.

Com David Yauri e Ivan Antoniazzi, educadores do Espaço de Tecnologias e Artes (ETA).

Quando: 11 e 12/3, sábado e domingo. Horário: 14h às 18

Local: Espaço de Tecnologias e Artes.

Classificação: Livre.

Demonstração

Braço Robótico com Arduino

Exposição de braço robótico construído com a placa Arduino, uma plataforma de prototipagem eletrônica, pelos alunos do curso de Eletrônica Criativa do Espaço de Tecnologias e Artes (ETA). Os participantes vão conhecer as utilidades, aplicações e a importância deste artefato no cenário tecnológico atual.

Com David Yauri e Ivan Antoniazzi, educadores do Espaço de Tecnologias e Artes (ETA).

Quando: 11 e 12/3, sábado e domingo. Horário: 14h às 18h.

Local: Espaço de Tecnologias e Artes.

Classificação Indicativa: Livre.

Impressora 3D

Apresentação da impressora 3D, construída no Espaço de Tecnologias e Artes (ETA), e suas respectivas funções. A demonstração para o público será feita a partir da impressão de objetos desenhados pelos criadores da própria impressora.

Com David Yauri e Ivan Antoniazzi, educadores do Espaço de Tecnologias e Artes (ETA).

Quando: 11 e 12/3, sábado e domingo. Horário: 14h às 18h.

Local: Espaço de Tecnologias e Artes.

Classificação Indicativa: Livre.

Construindo um Carrinho de Rolimã

O carrinho de rolimã foi muito popular no passado, quando havia menos carros circulando e, portanto, mais espaço para brincar. Mas continua sendo uma opção de entretenimento em ruas tranquilas. Nesta atividade, o arte-educador e marceneiro Sergio Leonello vai ensinar aos saudosistas e aos mais novos a construir este brinquedo com madeira e peças simples de metal.

Com Sergio Leonello, arte-educador e marceneiro.

Quando: 11 e 12/3, sábado e domingo.

Horários: Sábado, 10h às 12h e 13h às 15h. Domingo, 13h às 15h.

Local: Espaço de Tecnologias e Artes.

Classificação Indicativa: 10 anos.

Da Redação

Foto – Divulgação/Sesc