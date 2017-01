SESC: Multicampeão olímpico Serginho estará em Catanduva no dia 26 de fevereiro

Um dos maiores atletas olímpicos do Brasil, Serginho estará em Catanduva no dia 26 de fevereiro para participar da programação do Sesc Verão. Ela fará uma apresentação esportiva intitulada “O Vôlei Como Um Esporte Para Todos”

Serginho falará sobre suas experiências no esporte, a partir das 10 horas, na quadra central do Sesc. A programação ainda oferece ao público um variado leque de atividades para ampliar suas possibilidades de prática esportiva, tais como vivências com importantes nomes do esporte nacional, aulas abertas, apresentações esportivas, exposições, encontros e torneios, planejadas para todas as faixas etárias, em ambientes que favorecem a socialização e participação de todos.

Confira os destaques da programação de fevereiro:

Aula Especial de Basebol: Oportunidade de conhecer, aprender e vivenciar a modalidade. Com o instrutor de atividades físicas do Sesc Catanduva, Leonardo Cruz. Local: Minicampo. Livre. Grátis.

12/02. Domingo, das 10h às 12h.

Pedalada Sesc Verão: Ciclistas da cidade de Catanduva e região realizam um passeio entre áreas urbanas e rurais da cidade de Catanduva. Concentração, largada e chegada: Parque do Aeroporto de Catanduva (Percurso de 20 km). Inscrições até o dia 16/02 (quinta) através do e.mail torneios@catanduva.sescsp.org.br ou pelo telefone (17) 3524-9200. Vagas Limitadas. Livre. Grátis.

19/02. Domingo, das 8h30 às 10h30.

Caiaque: Além de se refrescar em nosso conjunto aquático, aproveite para experimentar a sensação de remar e de se deslocar pela piscina a bordo de um caiaque – pequena embarcação utilizada, entre outros, na competição de “Canoagem Slalom”, que compôs o programa olímpico. Local: Conjunto Aquático. Não recomendado para menores de 10. Grátis. 25 a

28/02. Segunda, terça, sábado e domingo, das 12h às 18h.

Vivência Esportiva em Basebol: Oportunidade de vivenciar uma competição pedagógica na modalidade. Local: Minicampo. Livre. Grátis.

12/02. Domingo, das 14h às 17h.

Aberto Sesc Verão de Tênis: Torneio aberto, disputado nas categorias A (intermediários e avançados), e B (iniciantes). Local: Quadra B. Não recomendado para menores de 12. Grátis.

15/01 a 26/02. Terças e quintas, das 18h30 às 21h30. Sábados e domingos, das 9h30 às 18h.

Copa Sesc Verão de Futsal Feminino: Torneio aberto da modalidade. Inscrições pelo e.mail torneios@catanduva.sescsp.org.br Local: Ginásio de Eventos. Não recomendado para menores de 16. Grátis.

05/02. Domingo, das 10h às 17h.

SERVIÇO

Sesc Catanduva

Praça Felício Tonello, 228 – Vila Rodrigues – Catanduva – SP – (17) 3524-9200

www.sescsp.org.br/catanduva