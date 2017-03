Serviços de telefonia ainda lideram ranking de reclamações do Procon paulista

As operadoras de telefonia celular Claro, Vivo e TIM ocuparam o topo do ranking de reclamações da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) em 2016. O levantamento foi divulgado pela entidade e lista as empresas e setores que mais tiveram registros de reclamação no estado. Além das empresas de telefonia, aparecem entre os dez primeiros colocados serviços de TV por assinatura, bancos e lojas online. O ranking também inclui os índices de soluções de problemas, que servem como parâmetro para os consumidores conhecerem como as empresas atendem as demandas de seus clientes.

O Ranking Estadual de Reclamações de 2016 contou com a participação de 41 Procons municipais e inclui 50 fornecedores (empresas ou grupo de empresas) que mais registraram reclamações fundamentadas, ou seja, demandas de consumidores que, não solucionadas em fase preliminar de atendimento, geraram a abertura de processo administrativo.

Ao longo de 2016 foram registrados 894.845 atendimentos entre consultas, orientações, carta de informações preliminares e reclamações. Deste total, 55.539 geraram reclamações fundamentadas. A lista das empresas que fazem parte do ranking está disponível no site do Procon-SP.

No ano passado, o grupo composto pelas empresas Claro, Net e Embratel (América Móvil) liderou o ranking de reclamações do Procon-SP, com um total de 4.704 registros. Apesar da diminuição em comparação ao ano anterior, quando teve 5.883 registros, o grupo piorou seu índice de solução, que passou de 77%, em 2015, para 74%, em 2016.

O Grupo Pão de Açúcar ocupou o segundo lugar em reclamações. É a primeira vez que um grupo varejista ocupa posição de destaque entre as mais reclamadas, à frente de empresas dos segmentos de telecomunicações e instituições financeiras, historicamente mais demandados nos Procons.

A maior parte das reclamações do grupo, 89%, está concentrada no seu e-commerce. O maior volume de queixas está relacionado à não entrega de produtos. O grupo é composto pelas empresas Pontofrio.com.br, Casasbahia.com.br, Extra.com.br, Casas Bahia, Ponto Frio, Via Varejo S/A, Pão de Açúcar, Comprebem, Eletro, Companhia Brasileira de Distribuição, Extra Hipermercado e Sé Supermercados Ltda.

Em nota, o grupo informou que a alta concentração de manifestações em suas plataformas de vendas online é consequência de uma reestruturação e troca de sistemas de logística, que impactaram diretamente o volume de demandas de clientes.

“Desde o segundo semestre do ano passado, [o GPA tem] um plano estruturado de revisão de processos internos, levando a companhia a patamares de atendimento comparáveis às boas práticas de mercado. Este esforço já está refletido no índice de resolução apresentado no ranking 2016 e será melhor percebido nos indicadores do primeiro trimestre de 2017”, disse a empresa.

Ludmilla Souza – Repórter da Agência Brasil

Foto – Divulgação/Arquivo NM