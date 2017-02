Série A-3: Grêmio jogará em Rio Preto contra o São José

Após a derrota para o Desportivo Brasil, o elenco do Grêmio Catanduvense treinou no campo do km 7. Os titulares fizeram um treino físico com o preparador Vitão, enquanto que o treinador Sérgio Santos realizou atividade com o restante da equipe.

Na primeira partida o Bruxo foi derrotado pelo Desportivo Brasil pelo placar de 1 a 0 no último sábado, em Porto Feliz. O próximo compromisso do Grêmio Catanduvense será no domingo, às 10 horas, no estádio Anísio Haddad, em Rio Preto, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3, diante o São José dos Campos.

O estádio Silvio Salles está interditado pela Federação Paulista de Futebol e funcionários da Prefeitura trabalham para que o Grêmio volte a realizar as partidas em Catanduva pelo estadual.

Fonte e foto – Assessoria/Grêmio Catanduvense