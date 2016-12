Sequestradores de avião libanês são detidos e pedem asilo ao governo de Malta

Um dos dois sequestradores do avião libanês pediu asilo político ao governo Malta, disse o prefeito da cidade de Sabha, no Sul do país, Hamed Al Khayali. A informação é da Agência Ansa, da Itália.

O avião com destino a Trípoli, capital da Líbia, foi desviado para o aeroporto de La Valetta, em Malta, nesta sexta-feira (23) com 118 passageiros a bordo, sendo sete tripulantes.

Após acordo com as autoridades, todas as pessoas foram libertadas, os dois sequestradores se renderam e foram levados sob custódia, de acordo com o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat. Um dos homens tem 23 anos e disse fazer parte da tribo Toubou, do Sul da Líbia. Segundo ele, o objetivo era formar um partido contrário à nova Constituição da Líbia.

Da Agência Ansa