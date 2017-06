Senac oferece novas turmas do programa Aprendizagem para o segundo semestre

O Senac Catanduva está com inscrições abertas para três turmas do programa Aprendizagem para o segundo semestre: Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos, Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Supermercados e Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Vendas, todas com início previsto para 12 de junho.

A carga horária do programa é de 1.560 horas. O papel do Senac é oferecer a parte teórica (480 horas), gratuita tanto para o aluno quanto para a empresa que matricula seu aprendiz e promove a parte prática.

Murillo Michel, gerente do Senac Catanduva, ressalta que na Aprendizagem, os alunos ainda realizam um projeto integrador, um estímulo para que o aluno encontre soluções para situações-problema, propiciando as condições de um aprendizado amplo e significativo.

“O projeto permeia todo o curso e se desdobra em torno de um tema definido em conjunto com a turma. Eles são estimulados à pesquisa, análise crítica, reflexão e investigação, visando ao desenvolvimento das competências previstas no perfil profissional de conclusão”, explica.

Ao integrar-se ao programa, a empresa, além de cumprir seu papel legal de contratante do aprendiz, é convidada a compartilhar experiências como parceira do Senac e atuar no processo de transformação do jovem, dando oportunidade de trabalho e o ajudando na construção da sua vida pessoal e profissional.

As informações detalhadas sobre como participar do programa estão reunidas na página www.sp.senac.br/aprendizagem. A empresa deve contatar a unidade do Senac Catanduva, que fica na Rua Santos, 300 – Centro, para verificar os prazos de inscrições e documentos necessários.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM