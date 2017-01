Senac oferece 12 opções de cursos rápidos em janeiro e fevereiro

O Senac Catanduva preparou uma programação especial de cursos de curta duração, para o início de 2017, com objetivo de oferecer capacitação rápida no período das férias, gerando assim, oportunidade de aumento nas chances de empregabilidade.

Com cargas horárias que variam entre 15 e 36 horas, há 12 opções de cursos nas áreas de beleza e estética, comunicação e artes, gestão e negócios, tecnologia da informação, saúde e bem-estar e meio ambiente, segurança e saúde no trabalho.

Entre as opções para começar o ano está o novo curso Marketing: Criatividade e Inovação, o qual capacita profissionais que desejam aplicar conhecimentos e técnicas de marketing em situações práticas de rotina de trabalho, que exigem criatividade e inovação.

Murillo Michel, gerente do Senac Catanduva destaca que “os cursos de férias são uma excelente oportunidade para aprimorar os estudos e enriquecer o currículo, ampliando as possibilidades do profissional no mundo do trabalho.”

O gerente lembra também que os cursos rápidos não precisam estar diretamente ligados à área de atuação do aluno, já que eles agregam conteúdos relevantes a praticamente todos os campos profissionais.

As inscrições estão abertas e os interessados podem conferir a programação completa dos cursos oferecidos e se inscrever pelo site www.sp.senac.br/catanduva, pelo telefone (17) 3311-4650, ou diretamente na unidade, na Rua Santos, 300.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM