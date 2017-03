Senac Catanduva realiza palestra sobre engajamento com escritor e administrador Karim Khoury

Na próxima quarta-feira, dia 15 de março, o autor, administrador e consultor de empresas Karim Khoury estará no Senac Catanduva realizando, gratuitamente, a palestra “A Arte do Engajamento: Estratégias de Liderança para promover o compromisso no trabalho”, às 19h30, no auditório da unidade.

Karim falará sobre engajamento, compromisso com o trabalho, otimismo e motivação, habilidades que, segundo o palestrante, podem ser desenvolvidas. De acordo com Murillo Michel, gerente do Senac Catanduva, o objetivo de trazer o especialista é ampliar e apresentar estratégias para que as pessoas pratiquem essas habilidades no dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na profissional. “Além disso, o palestrante deve alertar sobre a importância de manter-se atualizado em suas competências”, explica o gerente.

Ao final da palestra, o participante estará apto a praticar estratégias para gerar mais engajamento e compromisso no trabalho. Alguns assuntos abordados durante o evento serão: engajamento; processos de mudança; como lidar de forma positiva com as resistências; como fortalecer a credibilidade das lideranças; estratégias para criar um significado positivo no trabalho para promover o engajamento; como aperfeiçoar a comunicação para alinhar as diversas áreas da empresa para gerar mais reconhecimento para os colaboradores; e o uso do storytelling para promover o engajamento.

Para participar da palestra A Arte do Engajamento: Estratégias de Liderança para promover o compromisso no trabalho, os interessados devem confirmar presença pelo telefone (17) 3311-4650 ou diretamente no setor de atendimento do Senac Catanduva. As vagas são limitadas. Inscrições: (17) 3311-4650.

Sobre Karim Khoury

Administrador e consultor de empresas, Master Trainer designado pela ATD (Associação Americana para o Desenvolvimento de Talentos),

palestrante, ator, Coach Sênior (Integrated Coach Institute), Trainer em PNL (Sociedade Brasileira de PNL).

Autor do livros Soltando as Amarras – Emagrecimento e Mudança Comportamental, Com a Corda Toda – Auto Estima e Qualidade de Vida e Vire a Página – Estratégias para Resolver Conflitos, todos publicados pela Editora Senac São Paulo e É hora do Show: técnicas para elevar seus treinamentos a outro patamar, da Editora DVS.

Da Redação

Foto – Divulgação/Senac