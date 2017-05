Seminário debate fortalecimento dos conselhos tutelares

Será realizado no próximo dia 1 junho, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Seminário “Fortalecimento dos Conselhos Tutelares – Políticas de Proteção à Criança e ao Adolescente”. O evento, uma iniciativa da deputada estadual Beth Sahão (PT), será no auditório Franco Montoro, com início às 9h.

Dentre os debatedores confirmados para o evento estão o secretário estadual de Justiça e Defesa da Cidadania, Márcio Elias Rosa, o ex-coordenador-geral da Política de Fortalecimento de Conselhos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República Marcelo Nascimento e o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos da criança e do adolescente.

Também participarão do seminário a advogada Ana Carolina Melo de Siqueira, do Programa de Proteção à Criança e Adolescente (PPCAAM); o defensor público Peter Gabriel Molinari Schweikert; a procuradora do Ministério Público do Trabalho Elisiani dos Santos; Clóvis Tadeu Dias, da Fundação Projeto Travessia; Wenderson Gasparto, do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana; Vítor Benez, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; Gabriela Freitas, da ONG Criança Segura; e Erminia Alonso, conselheira tutelar da Lapa, na Capital.

Beth, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, destaca a importância dos conselhos tutelares para a sociedade. “A criação desses órgãos foi uma conquista histórica na luta pelos direitos da criança e do adolescente, seja pelo trabalho de fiscalização que eles realizam, seja pelas iniciativas concretas que eles desenvolvem em favor das crianças em situação risco. Isto sem contar o papel fundamental que os conselhos realizam a prevenção aos abusos e demais formas de violência”, afirma a parlamentar.

O evento é aberto ao público em geral. Será emitido certificado aos interessados.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM