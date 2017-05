Seminário aponta evolução positiva dos resultados da autoavaliação

Com o objetivo de apresentar o desempenho institucional na gestão e autoavaliação, no dia 27 de maio, a partir das 8h45, foram realizados na sala de ginástica do Centro Poliesportivo do Câmpus Sede o VIII Seminário de Gestão Educacional e o X Seminário de Autoavaliação Institucional das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) dirigido para gestores, coordenadores, colegiados, pessoal administrativo, docentes, discentes e membros da sociedade civil e organizada.

Depois do credenciamento e welcome coffee, os seminários foram abertos pelo Diretor Geral Nelson Jimenes que, tendo participado de todos, ressaltou a importância e a “vontade de saber como estamos e o rumo que devemos tomar”. Em seguida, os professores Nilson Mozas Olivares, Cássio Gustavo Santana Gonçalves e Maria Rita Braga apresentaram, respectivamente, a Autoavaliação Institucional FIPA (2007-2017), Uma década de Ações FIPA/SAIFI e Perspectivas da Autoavaliação FIPA.

A Profª Maria Rita Braga frisou ter verificado evolução positiva dos resultados da autoavaliação. “Saímos de índices avaliativos considerados abaixo do mínimo aceitável pelo SAIFI e atingimos, até o momento, índices próximos ao máximo desejável”. Para ela, a FIPA alcançou este patamar “em função de políticas de gestão voltadas para o desenvolvimento institucional”. Por fim, concluiu que a sistemática da autoavaliação se mostrou eficiente até o momento e que a cada novo ciclo serão levados em conta os acertos e equívocos do processo anterior, visando ações de melhorias contínuas.

O Prof. Dr. Antonio Carlos Araújo, Coordenador Pedagógico e Gestor Educacional Administrativo, apresentou o tema Gestão FIPA – Passado, Presente, Futuro. Os seminários foram encerrados pelo Diretor Geral, Nelson Jimenes. Ele destacou ter visto crescimento, “o que aumenta a nossa responsabilidade”, considerou.

Os seminários foram realizados pela FIPA; Núcleo Gestor de Educação, Coordenação Pedagógica (Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo) e SAIFI/Sistema de Autoavaliação Institucional FIPA (Profª Drª Maria Rita Braga, coordenadora, e membros do SAIFI).

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FIPA