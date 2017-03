Secretaria faz seletiva para professores de núcleos esportivos

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt), abriu processo seletivo para contratar professores para atuação nos núcleos esportivos e demais espaços públicos utilizados para essa finalidade.

Serão aceitos projetos para as áreas de treinamento físico, esportes individuais e coletivos, lutas, dança e ginástica. As atividades serão implantadas no Programa Esporte para Todos 2017, destinado ao público em geral, de crianças a adultos. Dentre as condições necessárias à habilitação, somente poderá fazer a inscrição pessoa jurídica que tenha como objetivo atividades esportivas e de lazer e que comprove que a área de atuação é compatível com o objeto do edital.

No processo seletivo também é vedada a participação de servidores pertencentes ao quadro da Prefeitura de Catanduva. As exigências e pré-requisitos aos interessados em participar constam em edital publicado na Imprensa Oficial do Município na última sexta-feira, dia 10 de março. Os documentos serão encaminhados à análise de uma comissão.

Posteriormente, o professor contratado será remunerado no valor de R$ 17,10 a hora/aula ministrada. A carga horária das atividades será definida de acordo com o interesse da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.

O prazo para apresentação de projetos será de 15 de março a 5 de abril. As inscrições deverão ser protocoladas na sede da Smelt, situada na rua Rebouças, nº 69, Parque Iracema. O horário de atendimento é das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas. A Prefeitura também disponibiliza gratuitamente aos interessados o edital e seus anexos por meio do endereço eletrônico www.catanduva.sp.gov.br.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM