Secretaria encontra macaco morto com sinais de atropelamento

A Secretaria de Saúde de Catanduva encontrou um macaco morto na rodovia Vicente Sanches, perto da usina São Domingos, na tarde desta quinta-feira, dia 6 de abril. O corpo do animal estava com sinais de atropelamento e foi recolhido pela equipe do Centro de Controle de Zoonozes.

Em nota, a Secretaria disse ter adotado medidas de protocolo. “Amostras de sangue foram encaminhadas para análise em laboratório de Rio Preto. Os exames devem apontar se o macaco estava ou não com febre amarela”, cita.

Perto da mesma área já havia sido encontrado outro primata morto no começo do ano. Mas o laudo descartou a febre amarela como causa da doença. A EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) foi acionada para fazer o bloqueio nessa região, por meio de pulverização e eliminação de criadouros.

“A ação para vacinar moradores que vivem nas imediações já foi realizada anteriormente. A secretaria reforça a orientação para os moradores com pendências a fazer atualização da caderneta de vacinação”, finaliza a nota.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM