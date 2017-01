Secretaria de Saúde inicia Avaliação de Densidade Larvária

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa), iniciou a Avaliação de Densidade Larvária do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. A amostragem serve para calcular o índice de Breteau (IB), indicador utilizado para verificar a incidência de larvas na área urbana.

O resultado é responsável por nortear medidas e ações de prevenção e controle nos bairros onde o índice larvário será mais elevado.

Na etapa foram sorteados os seguintes bairros: Centro, Vila Mota, Vila Santo Antonio, Jardim Del Rey, Vila Rodrigues, Vila Guzzo, Agudo Romão, Parque Iracema, Via Celso, Parque Iracema, Cidade Jardim, Jardim Alpino, Granville e Jardim dos Coqueiros. Nesses pontos, imóveis serão vistoriados por equipes de agentes de combate a dengue. A ADL é realizada três vezes ao ano.

As amostras de larvas recolhidas são levadas para o laboratório e analisadas em microscópios para identificação das espécies. A avaliação é preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e Superintendência de Controle de Endemias (Sucen).

Segundo o parâmetro do MS, o resultado é avaliado da seguinte forma: menor que 1,0 é satisfatório; de 1,0 até 3,9 é estado de alerta; acima de 4,0 é alto risco.

No último levantamento, realizado em novembro do ano passado, Catanduva atingiu a média 3,3. Na ocasião, a região central da cidade apresentou maior quantidade de larvas dentre as áreas avaliadas.

Atividades de Rotina

Nos últimos dias, a Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti realizou visita de rotina casa a casa nos seguintes bairros: Centro, Jardim Del Rey, Agudo Romão, Jardim Santo Antonio, Jardim do Lago, Vila Stocco, Vila Guzzo, Jardim Belém, Vila Amêndola, Vila Juca Pedro, Jardim Brasil e parte da Vila Santo Antonio.

A equipe também verificou a situação de diversos bairros, seguindo cronograma de reclamações por meio da ouvidoria e do Disk Dengue, além de bloqueio casa a casa, em caso de suspeita de doente.

Os Pontos Estratégicos (PE) que foram inspecionados se localizam nos seguintes bairros: Jardim da Torre, Jardim Salles, Higienópolis, Julia Caparroz, São Francisco, Bom Pastor, Granville e Jardim Alpino.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM