Secretaria de Saúde diz ter encontrado nove macacos mortos em Catanduva

Mais um animal foi encontrado na manhã desta segunda-feira (6), na rodovia Walter Bernardes Nory

A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando os casos de mortes de macacos em Catanduva. Na manhã desta segunda-feira, dia 6, um animal foi encontrado morto na rodovia Walter Bernardes Nory (Km 2), sentido ao bairro rural Km 7.

O corpo foi recolhido e levado para Centro de Zoonozes. Amostras de sangue foram enviadas para análise no Instituto Adolfo Lutz em São José do Rio Preto.

O resultado do exame irá apontar se o animal morto estava com febre amarela. Por enquanto, o registro é tratado como suspeito para a doença. A pasta esclarece que já fez a busca ativa de moradores que precisavam ser vacinados contra a febre amarela no começo deste ano, quando teve início a ação preventiva na área rural.

No último sábado, dia 4, a secretaria tomou conhecimento de outro macaco que teria sido encontrado morto em outubro do ano passado no bairro Pedro Borgonovi. Atendendo à orientação da Diretoria Regional de Saúde de Rio Preto, equipes do setor foram acionadas e fizeram bloqueio e vacinação nas imediações.

De acordo com a Secretaria de Saúde, nove macacos foram encontrados mortos nos últimos meses em Catanduva. Os exames confirmaram que três animais estavam com febre amarela. Os dois casos de mortes de macacos mais recentes, já em 2017, ainda aguardam resultados de exames.

A orientação à população é que qualquer suspeita de ocorrência dessa natureza seja comunicada imediatamente ao Centro de Controle de Zoonoses para que as devidas providências sejam tomadas.

Da Redação, com informações da Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Catanduva

Foto – Divulgação/Arquivo NM