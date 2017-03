Secretaria de Saúde confirma malária como causa da morte de morador de Catanduva

A Secretaria de Saúde de Catanduva confirmou hoje (20) que a malária causou a morte de C.D. B., de 63 anos. O caso foi registrado no dia 29 de janeiro. O homem apresentou os primeiros sintomas após retornar da África, onde esteve à trabalho.

Ele apresentou quadro de febre alta e ficou internado no Hospital Padre Albino, mas acabou não resistindo. Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria de Saúde de Catanduva recebeu resultados de exames que apontaram a malária como causa da morte de um cidadão de 63 anos. O caso está sob investigação há quase dois meses. A vítima adoeceu cerca de 20 dias depois de voltar da África e não resistiu aos sintomas da doença. O corpo do paciente foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito em São José do Rio Preto. Mesmo que a perícia tenha indicado que a morte foi ocasionada pela malária, a secretaria tranquiliza a população, pelo fato de que na região de Catanduva não há o vetor da doença”.

Malária

De acordo com o Ministério da Saúde, a malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários, transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. Apresenta cura se for tratada em tempo oportuno e adequadamente.

A maioria dos casos de malária no Brasil se concentra na região Amazônica (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), área endêmica para a doença. Nas demais regiões, apesar das poucas notificações, a doença não pode ser negligenciada, pois se observa uma letalidade mais elevada que na região endêmica.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM