Secretaria de Educação divulga classificação de professores substitutos para 2017

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta sexta-feira, dia, 27, em edição extra da Imprensa Oficial do Município (747A), a classificação dos candidatos a substituições eventuais durante o ano letivo de 2017. A publicação do Diário Oficial pode ser consultada no site da Prefeitura: www.catanduva.sp.gov.br.

A relação inclui as funções de Berçarista, Professor Especial, Professor I, Professor II (Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Inglês, Espanhol, História, Arte, Geografia e Matemática) e Recreacionista. De acordo com a publicação, o candidato que discordar da pontuação, poderá interpor recurso junto à SME nos dias 27 e 30 de janeiro.

Clique aqui e confira a classificação final.

Da Redação

Foto – Ilustrativa