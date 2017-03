Secretaria da Fazenda repassa R$ 13 milhões em IPVA para Catanduva

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo já repassou mais de R$ 13 milhões para Catanduva com a arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) nos meses de janeiro e março deste ano. Os dados foram divulgados pela órgão estadual.

A arrecadação é referente aos dois primeiros meses pagos de IPVA por parte dos motoristas da cidade.

No Estado, foram arrecadados mais de R$ 8,1 bilhões com o imposto.

O total arrecadado no período corresponde ao pagamento realizado por 9,9 milhões proprietários de veículos quitaram o tributo em cota única, com desconto (no mês de janeiro), à vista, sem o desconto (em fevereiro) ou efetuaram o pagamento das duas primeiras parcelas do imposto – restando ainda a terceira parcela, que vence no mês de março.

Dos 17,5 milhões de veículos que compõem a frota estadual sujeita à tributação do IPVA, 5,7 milhões tiveram o imposto pago à vista, resultando aos cofres públicos R$ 5,17 bilhões. A Fazenda registrou que proprietários de 4,65 milhões de veículos optaram pelo parcelamento e efetuaram o pagamento da primeira cota em janeiro, contabilizando R$ 1,64 bilhão. Em fevereiro, a segunda parcela do imposto arrecadou R$ 1,35 bilhão referente ao pagamento feito por proprietários de 3,81 milhões de veículos.

O calendário de vencimento do IPVA 2017 deve ser observado para o pagamento da terceira cota, em março. A sequência de datas de vencimento do imposto, estabelecida de acordo com o final da placa, se inicia em 9/3, para placa final 1, e segue até 22/3, para placa final 0, desconsiderando os finais de semana.

Aviso de vencimento

Este foi o ultimo ano do envio em papel. O Aviso de Vencimento deixará de ser enviados pelos Correios e todas as informações sobre débitos de IPVA, DPVAT e multas permanecerão disponíveis exclusivamente no ambiente digital da Secretaria da Fazenda, na página do IPVA: www.ipva.fazenda.sp.gov.br.

Destinação do IPVA

O valor arrecadado com o IPVA é repartido 50% para o Estado e a outra metade para o município de registro do veículo — descontados os 20% destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O montante correspondente à quota-parte estadual passa a compor o orçamento anual e será destinado às áreas prioritárias do Estado, dentre as quais, a saúde, a educação, a segurança pública e a infraestrutura.

Da Redação, com informações da Secretaria da Fazenda de São Paulo

Foto – Notícia da Manhã