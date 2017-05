Sebrae promoverá palestra ‘Como Vender Mais e Melhor’ na ACE Catanduva

O Posto Sebrae promoverá a palestra ‘Como Vender Mais e Melhor’ na Associação Comercial de Catanduva (ACE) no próximo dia 19. A palestra tem como objetivo fortalecer as vendas do comércio para o Dia dos Namorados e demais data comemorativas. O evento será das 14h às 16 horas. A entrada é franca.

As inscrições vão até o dia 18 no Posto Sebrae que agora atende no Poupatempo Catanduva.

O conteúdo programático trará aos participantes orientações de como planejar e criar um calendário promocional, dicas para preparar uma equipe para o bom atendimento, além de abordar noções de como criar promoções e motivos o ano todo.

O treinamento é destinado a empresários de micros e pequenas empresas e funcionários.

“A palestra vai abordar para os participantes como se preparar para uma ação comemorativa como o Dia dos Namorados, mas também para qualquer data comemorativa.

Vamos trabalhar com os clientes ativos, inativos e em potenciais. Vamos ensinar como fidelizar os clientes ativos, como recuperar os inativos e trazer para a empresa os em potenciais”, ressalta Edgar Neto, consultor de negócios do Sebrae.

SERVIÇO

A inscrição deve ser realizada no Sebrae que está localizado no Poupatempo, Avenida Antônio Stocco, 537, Parque Joaquim Lopes. O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h às 12h.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria ACE