Sebrae encoraja empreendedores: ‘Dê o primeiro passo’

O Posto Sebrae de Catanduva realiza na próxima sexta-feira, dia 7 de abril, das 9 às 11 horas, a palestra gratuita “O primeiro passo para começar seu negócio”, com a analista Camila Iesi. O evento será realizado no Posto Sebrae e tem como público alvo empreendedores e interessados em empreender.

O conteúdo programático inclui apresentar aos participantes a importância e os conceitos da constituição de uma empresa, abordando as necessidades do empreendedor, do empreendimento e da parte legal que envolve esse início.

Para informações e inscrições, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (17) 3531-5313 ou e-mail paecatanduva@catanduva.sp.gov.br.

As palestras disponibilizadas pelo Posto Sebrae Catanduva fazem parte da parceria com Prefeitura, Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE), Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e Sindicato Rural.

Serviço

As vagas para a palestra “O primeiro passo para começar seu negócio” são limitadas e devem ser feitas até 6 de abril, véspera do evento. O Posto Sebrae de Catanduva está localizado na rua São Paulo, 777, no Higienópolis.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM