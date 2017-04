Saúde recomenda vacina contra sarampo antes de viajar ao exterior

A Secretaria de Saúde Catanduva reforça a recomendação do Estado para que os paulistas com viagem marcada para o exterior tomem a vacina contra o sarampo. Apesar de não existir transmissão endêmica da doença nas Américas, a preocupação é com o risco de casos importados. A vacina contra o sarampo é a tríplice viral, que também protege contra a rubéola e a caxumba.

A orientação da pasta é que os moradores procurem a unidade de saúde com salas para imunização para atualizar a carteira de vacinação. De acordo com a secretaria, é importante se imunizar preferencialmente 15 dias antes do embarque ao exterior.

Ao retornar, o viajante deve ficar atento aos sintomas da doença: febre, manchas avermelhadas pelo corpo, acompanhadas de tosse ou coriza ou conjuntivite, por até 30 dias após seu regresso. “Em caso de sintomas, recomenda-se que procure imediatamente um serviço de saúde, informe seu itinerário de viagem, permaneça em isolamento social e evite circular em locais públicos”, destacou a secretaria.

No calendário nacional de vacinação de rotina, todos os indivíduos de 1 a 29 anos devem receber duas doses de vacina para sarampo. A indicação é para que os adultos nascidos depois de 1960, sem comprovação de nenhuma dose, recebam pelo menos uma dose da vacina tríplice viral (SCR). Essa vacina não é recomendada a gestantes e pessoas com problemas de imunodepressão.

O sarampo é uma doença viral, altamente transmissível, que acomete pessoas de qualquer idade e que pode evoluir com complicações eventualmente fatais. A transmissão do sarampo ocorre por dispersão de partículas virais no ar ou pelo contato direto com as secreções nasais e orais eliminadas pelas pessoas infectadas.

A região das Américas foi a primeira considerada livre do sarampo no ano passado. O Brasil recebeu a certificação da eliminação da rubéola em 2015, após cinco anos sem casos registrados. Mas o sarampo permanece endêmico em muitas regiões do mundo, incluindo a Europa, Oriente Médio, Ásia, países do Pacífico e África.

