Saúde amplia vacinação contra HPV e meningite C para adolescentes

A Secretaria Municipal de Saúde ampliou a oferta de vacinação contra HPV e Meningite C para meninos de 12 e 13 anos em Catanduva. A medida atende à mudança no calendário anual de imunização do Ministério da Saúde, que passou a ser praticada este ano.

Antes, a dose da vacina contra HPV era indicada apenas para meninas de 12 e 13 anos. A vacinação contra a meningite C que era apenas para crianças irá abranger adolescentes de ambos os sexos.

A vacina da HPV deve ser aplicada em duas doses, num intervalo de seis meses entre

cada uma delas, já a imunização contra a meningite C ocorre em dose única.

Nesta primeira etapa, cerca de 800 doses de cada vacina foram encaminhadas ao município e já estão disponíveis desde o dia primeiro deste mês nos Postos de Saúde. Para ser vacinado, o interessado deve procurar uma Unidade de Saúde que tenha sala de vacinação e apresentar a carteira de vacinação.

Com a vacinação da HPV, o Ministério da Saúde espera diminuir a incidência de câncer de colo de útero em mulheres. No caso dos homens, a vacinação é direcionada a proteção de cânceres e verrugas genitais.

A justificativa da incorporação da vacina contra meningite C é que com o passar dos anos, pode haver diminuição da proteção que acontece na infância.

Serviço

As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

