Saúde adota vacinação contra febre amarela na zona rural

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá expandir a vacinação contra a febre amarela para a zona rural neste sábado, dia 14. No total, quatro equipes vão estar em atuação das 7 às 13 horas, fazendo a busca ativa da população que vive nesta área.

A estratégia visa imunizar moradores dessa região, apontada como prioridade por estar perto de mata e mais distante de campos urbanos.

Por conta da informação de prováveis casos de febre amarela no estado de Minas Gerais, Catanduva se mantém em alerta e tem intensificado as ações de prevenção à doença, por meio da conscientização da importância da vacinação. Os trabalhos específicos tiveram início no final do ano passado.

Com o objetivo de imunizar o maior número de pessoas também na cidade, as unidades de saúde estão em busca ativa de moradores que ainda não se vacinaram.

O controle é feito pelos Agentes Comunitários de Saúde, por meio de visitas casa a casa. Outra medida é o levantamento da situação da carteira de vacinação nas salas de espera e atendimentos.

Em Catanduva, as unidades que possuem salas de vacina estão abastecidas com doses da vacina da Febre Amarela, suficientes para atender à demanda. A procura por imunização tem sido tranquila, porém contínua.

Os postos com sala de vacinação atendem de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. O público-alvo da vacina é toda a população acima de seis meses de idade. A orientação é que todos os munícipes procurem os postos para receber a vacina, com a carteira de vacinação para que seja conferido o histórico de imunização.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM