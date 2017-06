São Paulo vacinou 78,2% do público-alvo contra a gripe

Balanço do Ministério da Saúde aponta que, até o final da campanha, 9,9 milhões de brasileiros foram vacinados em São Paulo. Esse total considera todos os grupos com indicação para a vacina, incluindo população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com comorbidades, além da população que não faz parte de nenhum desses públicos prioritários. O público-alvo da campanha no estado, que não considera esses grupos, é de 9,6 milhões de pessoas. Desse total, 78,2% foram vacinados no estado.

Em todo o país, 46 milhões de pessoas foram vacinadas, incluindo a população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas com comorbidades e população em geral. O público-alvo da campanha no país, que não considera esses grupos, é de 54,2 milhões de pessoas. Desse total, 82,5% foram vacinados.

A 19ª Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza terminou na última sexta-feira (9), após ser prorrogada em duas semanas. A vacina contra a gripe estava disponível na rede pública de saúde desde o dia 17 de abril, totalizando oito semanas de campanha. Neste ano, o Ministério da Saúde decidiu disponibilizar a vacina para toda a população durante a última semana da campanha para evitar desperdício, já que havia um estoque disponível de 10 milhões de doses. A medida era válida enquanto durassem os estoques da vacina nos estados.

No total, 1,8 milhão de pessoas que não faziam parte do público-alvo se vacinaram em todo o país, o que significa 4% do total de doses aplicadas na campanha. A faixa etária que mais procurou a rede pública de saúde da população que não é alvo foi a de 30 a 39 anos, com 379,2 mil doses aplicadas (20,5%). No estado de São Paulo, 321,2 mil pessoas que não fazem parte do público prioritário se vacinaram. Mesmo com a expansão do público para vacinação neste ano a meta da campanha, que é de 90%, ainda não foi atingida. Os estados que ainda têm doses em estoque podem continuar vacinando a população.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ressalta que a ampliação do público na última semana da campanha ocorreu porque ainda havia doses disponíveis. “Neste ano, tivemos poucos casos por influenza devido à baixa circulação do vírus. Em consequência disso, o público-alvo procurou menos os postos de saúde e havia ainda 10 milhões de doses disponíveis de um montante de 60 milhões adquiridas. Para que não haver desperdício, já que estas vacinas só valem por um ano, decidimos estender a todas as faixas etárias, enquanto durarem os estoques.”, destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

No estado de São Paulo, a adesão do público-alvo foi de 59,9% entre as crianças; 74% trabalhadores de saúde; 56,8% gestantes; 86,7% puérperas; 127% indígenas; 87,9% idosos; e 74% entre os professores. Entre as regiões do país, o Sul apresenta maio cobertura vacinal, com 87,3%, seguida pelas regiões Nordeste (84,2%), Centro-Oeste (83,1%); Norte (82,5%) e Sudeste (79,7%).

